Activité cyclonique: Une cyclogenèse possible d'ici 5 à 10 jours

"L'activité convective sur la zone proche équatoriale du bassin se concentre aujourd'hui au sein de deux zones de basses pressions relatives", fait savoir Météo France dans un bulletin publié ce samedi.



"L'activité convective reste toutefois d'ampleur limitée et ne présente aucune velléité d'organisation. Avec un contexte de grande échelle qui va devenir graduellement de plus en plus favorable au développement de l'activité convective au sein de la ZCIT, un Talweg de Mousson (TM) de plus en plus actif devrait progressivement se mettre en place au fil de la semaine prochaine sur la partie Ouest du bassin, entre 50°E-70°E et 5°S-15°S", précise le bulletin.



"Si il n'y a actuellement pas de signal de cyclogenèse (développement ou l'intensification d'une circulation cyclonique dans l'atmosphère, ndlr) au cours des 5 prochains jours, les prévisions à longue échéances disponibles suggèrent une cyclogenèse possible au sein du Talweg de Mousson à échéance de 5-10 jours", ajoute Météo France, soulignant qu'il n'y a pas de risque de formation d'une tempête tropicale modérée dans les cinq prochains jours.