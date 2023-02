A la Une . Activité cyclonique : Risques de formation de plusieurs tempêtes

Une zone perturbée qui se trouve loin à l'Ouest est actuellement sous surveillance et pourrait devenir tempête en fin de semaine. Une autre zone est sous surveillance. Par NP - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 19:03

Une zone perturbée qui se trouve actuellement sous responsabilité australienne devrait entrer dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien dès jeudi et pourrait se renforcer en tempête tropicale. Le risque est considéré comme important (plus de 60%).



Si elle devenait tempête, la zone perturbée ne devrait pas pour autant concerner les terres habitées, du moins pour les cinq prochains jours. Elle pourrait cependant continuer à se déplacer vers l'Est et pourrait rencontrer et englober une circulation qui risque de bientôt se mettre en place au Nord-Est de Rodrigues.



Voici le bulletin de Météo France :

Des zones suspectes sont également présentes, et il y a un risque de formation d'autres tempêtes tropicales modérées pour les 5 prochains jours.



- Une zone perturbée est actuellement présente en zone de responsabilité australienne, en bordure Est de notre zone de responsabilité. La probabilité que ce système entre dans notre zone de responsabilité au stade de tempête tropicale Modérée (TTM) est jugée importante (entre 60% et 90%) demain jeudi. Ce système ne présente aucune menace pour les terres habitées durant les 5 prochains jours.



- Une zone suspecte est sous surveillance au Nord-Est de Rodrigues. Il existe un risque très faible de formation d'une tempête tropicale modérée dans cette zone, en journée de vendredi.



Prochain bulletin demain vers 16h heure de la Réunion, 15h heure de Mayotte.