La grande Une Activité cyclonique : Risques de formation de plusieurs tempêtes

La saison cyclonique a démarré en fin de semaine dernière avec le baptême de la tempête Ana. Mais l'activité devrait s'accentuer au mois de février avec la possibilité de voir plusieurs systèmes dépressionnaires se développer dans la zone. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 15:11

L'activité cyclonique devrait s'accélérer d'ici la fin de la semaine voire au début du mois de février. Le Centre météorologique régional spécialisé suit avec attention l'évolution de la situation à l'Est du bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Une très large zone où plusieurs tempêtes pourraient se former dans les prochains jours.



Le CMRS suit deux circulations. L'une se trouve plus au centre du bassin Sud-Ouest mais devrait rapidement fusionner avec celle qui se trouve pour l'instant loin à l'Est de La Réunion.



Cette dernière va rencontrer des conditions de plus en plus favorables pour se développer dans les prochains jours. Le minimum dépressionnaire devrait se déplacer vers le Sud-Ouest et se rapprocher des Mascareignes.



Le risque de formation d'une tempête tropicale progresse à partir de ce mercredi dans ce secteur.



Téléchargez Weza sur iOS et Android





Les modèles prévisionnistes



Deux des modèles prévisionnistes sont utilisés par les services du site très connu Windy. L'ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) voit un système dépressionnaire se former ce week-end pour passer au Sud-Est des Mascareignes en milieu de semaine prochaine, selon les interprétations de Windy.

Deux des modèles prévisionnistes sont utilisés par les services du site très connu Windy. L'ECMWF (Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) voit un système dépressionnaire se former ce week-end pour passer au Sud-Est des Mascareignes en milieu de semaine prochaine, selon les interprétations de Windy.



Le modèle américain GFS (Global forecast system) voit pour l'instant un système dépressionnaire beaucoup plus large se former dès demain et bifurquer pour passer au Nord des Mascareignes dès mardi avant de s'approcher des côtes malgaches, d'après l'interprétation des données par Windy.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur