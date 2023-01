A la Une . Activité cyclonique : Risque de tempête près des terres habitées en février

Météo-France fait le point sur les prévisions météorologiques et l'évolution de l'activité cyclonique pour les prochaines semaines. Une tempête pourrait se développer près des terres habitées durant la première moitié du mois de février. Par La Rédaction - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 19:08

Les spécialistes de Météo-France évoquent les tendances météorologiques pour les prochaines semaines. La Réunion devrait avoir un temps plutôt calme durant les prochains jours, mais des épisodes orageux localisés ne sont pas exclus. Une vigilance jaune orages et fortes pluies est d'ailleurs en vigueur sur l'ensemble du territoire depuis lundi après-midi.



Mais les prévisionnistes ne préfèrent pas s'avancer pour le début du mois de février à cause de l'influence possible de l'activité cyclonique qui devrait bientôt reprendre. "Il n'y a pour l'instant pas de visibilité sur les semaines suivantes en terme de régime de temps car celui-ci risque d'être conditionné par l'évolution de l'activité cyclonique sur l'Ouest du bassin", explique Météo-France.





Deux zones suspectes sont actuellement sous surveillance mais les spécialistes s'intéressent particulièrement à l'une d'entre elles qui pourrait potentiellement concerner les terres habitées.



"Les conditions paraissent plus favorables pour le développement d'une tempête tropicale durant la première quinzaine de février. Un éventuel développement à proximité des terres habitées pourrait donc être à surveiller sur cette période", précise Météo-France.