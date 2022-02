La grande Une Activité cyclonique : Risque de formation de deux tempêtes ce week-end

Ce sont maintenant deux zones suspectes qui sont sous surveillance au Nord-Est et à l'Est de La Réunion. Il n'y a pour l'instant aucune menace sur les terres habitées. Par NP - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 18:28

Ex-Batsirai et Cliff devraient s'évacuer au Sud de l'océan Indien dans les prochains jours. Leur dissipation pourrait permettre à d'autres systèmes dépressionnaires de prendre de l'ampleur et de se transformer en tempête tropicale.



Le Centre météorologique régional spécialisé surveille actuellement deux zones suspectes. L'une se trouve loin à l'Est de La Réunion, mais une autre se situe au Nord-Est des Mascareignes.



Le risque de formation d'une tempête tropicale est modéré (entre 30% et 60%) en fin de semaine à proximité des Mascareignes. Un autre système dépressionnaire pourrait se former et s'intensifier à la même période, mais la probabilité est plus faible (moins de 30%).



Il n'y a pour l'instant aucune menace pour les terres habitées pour les prochains jours.



Mais de nombreux Réunionnais ont l'habitude de se tourner vers Windy qui retransmet directement les projections des modèles prévisionnistes européens et américains.



L'interprétation des données est pour l'instant très différente comme vous pouvez le voir sur les projections pour la fin de la semaine prochaine.