Activité cyclonique : Risque de formation d'une tempête ce lundi

Une zone suspecte est sous surveillance. Une tempête tropicale modérée pourrait se former lundi. Par NP - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 15:48

La saison cyclonique est encore bien active. Alors que le système dépressionnaire Gombe évolue actuellement entre Madagascar et la côte orientale de l'Afrique, un nouvelle tempête pourrait se former dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien.



La zone sous surveillance se trouve toujours à l'Est de Madagascar et au Nord des Mascareignes. La zone est qualifiée comme "vaste". Les conditions environnementales vont s'améliorer et le phénomène pourrait s'intensifier à partir de lundi.



Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée apparaît à partir du début de semaine prochaine au Nord des Mascareignes.