Activité cyclonique: Le risque se maintient

Les prévisionnistes météo suivent avec intérêt une zone perturbée qui évolue dans l'océan Indien et qui ne représente pour l'instant aucun danger. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 15:11 | Lu 497 fois

Le Centre météorologique régional spécialisé fait le point sur l'activité cyclonique dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Une zone perturbée se trouve pour l'instant à bonne distance des terres habitées, c'est-à-dire à 3265 kilomètres de La Réunion.



Il est prévu que la zone sous surveillance puisse atteindre un stade de tempête tropicale d'ici la fin du week-end ou le début de semaine prochaine. Les prévisionnistes indiquent cependant que le météore, s'il se forme, ne sera pas de forte intensité.



Du mouvement vers la mi-décembre ?



Sur le site Windy qui traduit les données satellitaires, les deux modèles prévisionnistes évoquent la formation et le déplacement d'un météore dans la deuxième moitié de la semaine prochaine. L'un d'entre eux évoque la possibilité de deux systèmes dépressionnaires.

