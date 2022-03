La grande Une Activité cyclonique : La zone suspecte se déplace

Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 16:52

Le risque de formation d'une tempête tropicale est augmentation. La probabilité est évaluée entre 10 et 30% ce week-end. Mais elle pourrait être à la hausse la semaine prochaine. La zone sous surveillance est toujours au Nord-Est du bassin.



Météo France explique que Gombe est de retour sur terre et va se déplacer entre le Mozambique et le Malawi. L'ex-tempête Billy ne devrait plus entrer dans la zone. Mais les conditions pourraient devenir favorables pour la formation d'une tempête tropicale au Nord-Est du bassin.



Les modèles prévisionnistes sont pour l'instant loin d'être en accord. Sur Windy, le modèle numérique du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme voit un système dépressionnaire se former et se rapprocher de notre secteur en fin de semaine prochaine.







Mais le modèle GFS (Global Forecast System) européen voit une évolution totalement différente, loin des terres habitées en fin de semaine prochaine.