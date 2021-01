Activité cyclonique : La forte tempête tropicale Eloïse devrait toucher Madagascar ce mardi

Eloïse, désormais au stade de forte tempête tropicale, continue de se rapprocher de Madagascar. Les côtes Nord Est devraient être atteintes en cours de journée de ce mardi au niveau de la presqu'ile de Masoala, rapporte Météo France.



Le système, qui se trouvait à 4h15 ce matin à 790 km au secteur Nord-Nord-Ouest de notre île, se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 15 km/h. "Ce système est prévu s'intensifier légèrement avant d'atteindre les côtes de Madagascar", précise le bulletin de Météo France. "Le principal danger associé à ce système sont les fortes pluies qui pourront générer des crues éclairs, des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie du Nord de Madagascar. Les premières pluies commencent à concerner la côte est". Il n'y a par contre pas de menace directe envisagée pour la Réunion et Mayotte.



Le deuxième système présent dans la zone, baptisé Joshua, est passé au stade de dépression se comblant. Il se trouve à 2980 km au secteur Est de nos côtes et se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 19 km/h.



Une autre zone suspecte est présente dans la zone. Il y a selon Météo France un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.