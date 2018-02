Activité cyclonique : Encore 3 à 5 systèmes attendus d'ici à la fin de saison

4 systèmes ont atteint le stade de cyclone en cette première partie de saison cyclonique. Ava, Irving, Berguitta et Cebile, l’activité s’est emballée au mois de janvier. "Cet enchaînement de phénomènes puissants sur 1 mois est remarquable mais non exceptionnel. Des évènements similaires se sont produits par le passé notamment durant les saisons 2014-2015 et 2013-2014", précise Météo France.



Ces 4 cyclones au compteur, qui se sont développés dans l’Ouest et l’Est du bassin, place le ratio de la saison à "déjà très élevé" et " le nombre de jours cumulés au stade cyclone en est déjà à 75 %".



Malgré un "contexte complexe", Météo France table sur une activité de deuxième partie de saison "comparable à ce qui a été observée jusqu’à maintenant". 3 à 5 phénomènes, tempêtes et cyclones, supplémentaires sont attendus. "Il apparaît donc probable que l'activité de la saison en terme de cyclone soit au final supérieure à la normale, avec potentiellement 5 à 7 cyclones sur l'ensemble de la saison".



Les trajectoires devraient être les mêmes que celles observées depuis le début de saison, à savoir à tendance parabolique.