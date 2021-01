Activité cyclonique : Eloïse a entamé sa traversée de Madagascar

Eloïse, actuellement au stade de dépression sur terre, a atterri à proximité immédiate de la ville côtière d'Antalaha (vers 19h Réunion) et a entamé sa traversée de Madagascar. Le système se trouvait ce mercredi matin vers 4 heures à 860 km de nos côtes au secteur Nord-Ouest et se déplaçait à une vitesse de 11 km vers l'Ouest-Sud-Ouest.



"Les fortes pluies sont le principal danger associé à ce système, qui pourront générer des crues éclairs, des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie du Nord de Madagascar. Les premières pluies concernent actuellement le Nord de Madagascar. Elles vont se décaler dans les prochains jours en direction du Sud-Ouest avec le déplacement du système. De fortes rafales sont également à prévoir", rapporte le bulletin de Météo France.



"Eloïse devrait ressortir sur le Sud du Canal Jeudi. Il devrait se réintensifier ensuite sur le canal du Mozambique et pourrait atteindre les côtes mozambicaines en fin de semaine au stade de cyclone tropical, voire au stade de cyclone Tropical intense", est-il précisé. "Toutefois, cet atterrissage reste pour le moment incertain, car le système pourrait tourner vers le Sud-Sud-Ouest Samedi et rester en mer."



Les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 21/01 à 04h locales, par 17.2 Sud / 45.0 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 22/01 à 04h locales, par 19.2 Sud / 41.2 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 23/01 à 04h locales, par 21.2 Sud / 37.5 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 24/01 à 04h locales, par 24.0 Sud / 34.7 Est.

- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 25/01 à 04h locales, par 25.6 Sud / 34.0 Est