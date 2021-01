Activité cyclonique : Eloise a Madagascar dans le viseur, Joshua va se dissiper

La tempête tropicale Eloise continue sa route vers la côte Nord-Est de Madagascar. Elle se trouve à 750 kilomètres au Nord de La Réunion et se déplace vers l'Ouest-Sud-Ouest à une vitesse de 26 km/h.



La tempête tropicale modérée ELOISE a peu évolué en intensité depuis hier. Elle continue de se rapprocher des côtes Nord-Est de Madagascar qui devraient être atteintes dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin entre Antalaha au Nord et Tamatave au Sud.



Si ce système n'est pour l'instant pas dans des conditions propices à son développement, celles-ci pourraient le devenir à l'approche de Madagascar et une intensification reste envisagée. Le principal danger associé à ce système sont les fortes pluies qui pourront générer des crues éclairs, des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie du Nord de Madagascar. Les premières pluies devraient arriver en fin de nuit prochaine.



Il n'y a pas de menace directe envisagée pour La Réunion et Mayotte.



La tempête Joshua n'est bientôt plus



Toujours actuellement au stade de tempête, Joshua devrait rapidement perdre en intensité avant de se dissiper en milieu de semaine sans avoir approché les terres habitées.