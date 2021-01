A la Une . Activité cyclonique : Eloise, Joshua et une 3e tempête à l'horizon

Météo France fait le point sur Eloise qui continue de transiter au Nord de La Réunion, Joshua qui reste au loin et la possible arrivée d'une nouvelle tempête dans le bassin en fin de semaine prochaine. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 17:16 | Lu 1235 fois

La tempête tropicale Eloise se trouve à 720 kilomètres au Nord de La Réunion, elle se déplace vers l'Ouest à une vitesse de 26 km/h. Elle ne devrait pas représenter une menace pour notre île mais frapper le Nord de Madagascar d'ici à mercredi.



La tempête tropicale Joshua se trouve, elle, loin de toute terre habitée, à 3190 kilomètres à l'Est de La Réunion. Elle devrait rapidement perdre en intensité et être rétrogradée au stade de dépression résiduelle demain avant de se dissiper d'ici à jeudi.



Mais le Centre météorologique régional spécialisé annonce la possibilité de voir, dans la deuxième moitié de la semaine prochaine, arriver une autre tempête dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Le système dépressionnaire devrait se former dans la zone de responsabilité australienne avant de se déplacer vers l'Ouest. La probabilité de l'entrée d'une tempête dans la zone de surveillance de Météo France n'est que de 10% à partir de vendredi. Il n'y a évidemment pour le moment aucune projection de trajectoire.

