Activité cyclonique : Deux zones suspectes à l'Est de La Réunion

Météo France annonce la présence de deux zones suspectes dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien mais évoque aussi le risque de formation de plusieurs tempêtes tropicales dans les prochains jours. Voici le bulletin des services de prévisions météorologiques : Par NP - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 18:04

Aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Des zones suspectes sont également présentes et il y a un risque de formation d'autres tempêtes tropicales modérées pour les 5 prochains jours.



Une zone suspecte devrait se mettre en place à l'Est ce week-end et présente maintenant un risque modéré (probabilité de 30 à 60%) d'évolution en tempête tropicale en début de semaine prochaine. Il n'y a pas de menace pour les terres habitées au cours des cinq prochains jours.



Un risque faible (probabilité 10 à 30%) d'évolution en tempête tropicale se maintient pour la zone de basses pressions au sud de Diego Garcia.