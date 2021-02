La grande Une Activité cyclonique : 3 zones sous surveillance

Le bulletin du Centre météorologique régional spécialisé fait le point sur la situation météorologique dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 16:33 | Lu 1324 fois

Le CMRS explique que 3 zones sont sous surveillance et pourraient voir l'émergence de système tropicaux dans le courant de la semaine. Rien ne permet pour l'instant de savoir si des tempêtes vont se former, ni les trajectoires qu'elles pourraient emprunter.



La première se trouve entre les Comores et le Nord-Ouest de Madagascar. Le risque de formation d'une tempête apparaît à partir de demain dans ce secteur. Mais les conditions sont pour l'instant insuffisantes à l'apparition d'un système tropical.



Une autre zone de surveillance est du côté du Nord-Est de Madagascar. Là aussi, tout n'est pas tout à fait réuni pour qu'une tempête naisse d'ici la semaine prochaine.



La troisième zone est encore plus à l'Est. Ici aussi, les experts restent prudents et voient le risque de formation d'un système tropical apparaître à la fin de la semaine.





Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint