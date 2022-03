La grande Une Activité cyclonique : 2 zones sous surveillance

La tempête tropicale Billy, nommée par les Australiens, devrait entrer dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien ce jeudi. Un autre système dépressionnaire pourrait se former à partir de ce week-end. Par NP - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 16:14

Le bulletin du Centre météorologique régional spécialisé de Météo France fait le point sur l'activité cyclonique dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien.



L'ex-tempête Gombe n'est plus qu'une zone perturbée qui évolue le long de la côte Sud-Ouest de l'Afrique. Elle ne devrait pas regagner en intensité.



Une circulation dépressionnaire se trouve aussi au Nord-Est de Madagascar et donc au Nord des Mascareignes. Le CMRS ne prévoit pas de développement en tempête. Un déplacement est prévu vers la Grande île.



Les zones à surveiller



La tempête tropicale Billy a été baptisé par les services météorologiques australiens. Elle devrait entre dans la zone de responsabilité de Météo France à partir de jeudi. Elle devrait cependant par la suite perdre en intensité.



Toujours loin à l'Est de La Réunion, un autre système dépressionnaire pourrait rencontrer des conditions climatiques favorables. Un risque de formation d'une tempête tropicale apparaît à partir de dimanche.