Activité cyclonique : 2 zones sous surveillance

Météo France indique qu'une zone de convergence qui se situe entre Les Seychelles, Madagascar et La Réunion connaît un renforcement de son activité pluvio-orageuse. Le risque de formation d'une tempête tropicale devient de plus en plus important en toute fin de semaine.



Le Centre météorologique régional spécialisé précise que d'après les premières prévisions, les côtes de la Grande Île pourraient être concernées par le phénomène.



Une deuxième zone est aussi sous surveillance, mais elle se trouve bien plus loin à l'Est de La Réunion. Le risque de formation d'une tempête tropicale est très faible et n'existerait qu'à partir de samedi.