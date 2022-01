Activation de votre compte personnel sur l’espace citoyen

Depuis le début de l’année, dans le cadre de la modernisation de ses services, la Ville de Saint-Leu a déployé une plateforme numérique, “le portail citoyen”, destiné à faciliter les démarches des Saint-Leusiens.



Sur cet espace, il sera possible aux usagers d’effectuer les démarches liées aux:

– inscriptions scolaires

– inscriptions et paiement de la cantine

– inscriptions et paiement aux mercredis jeunesse

– inscriptions et paiement aux accueils de loisirs sans hébergements (ALSH)



Pour accéder à ce service en ligne, il est nécessaire de créer un compte personnel sécurisé.

Dans un premier temps, un mail comprenant un lien d’activation sera envoyé aux familles ayant déjà des enfants scolarisés et qui ont fourni une adresse mail valide.

Vous n’avez pas reçu de mail? Pas de panique ! Le service se déploie progressivement et il sera possible à terme de créer directement votre compte personnel, à partir du site internet de la plateforme.