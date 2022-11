A la Une . Actions de sensibilisation au diabète sur le CHOR : "Un diabétique sur 2 s’ignore"

L’importance du dépistage et de l’information pour réduire l’incidence de la maladie et éviter ou atténuer les complications est primordiale, rappelle le CHOR qui participe le 14 novembre prochain à la journée de sensibilisation mondiale au diabète. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 14:50

Le communiqué :



Problème majeur touchant près de 100 000 personnes à La Réunion, le diabète concerne 10% de la population de l’île. Ces chiffres sont sous-estimés car le diabète est une maladie asymptomatique, longtemps ignorée par les patients qui en sont atteints.



Lundi 14 novembre : une journée de prévention pour le grand public



Comme chaque année le 14 novembre, une journée de sensibilisation mondiale se tient dans plusieurs points de l’île sous l’égide de la Société de Diabèto-Endocrinologie, Nutrition et Métabolisme de La Réunion. Cette année, l’équipe soignante de diabétologie du CHOR réalisera sur le site de l’hôpital des examens de dépistage du diabète et distribuera des brochures d’informations aux usagers. Une équipe pluridisciplinaire (infirmier, médecin, diététicienne, etc.) sera disponible pour répondre aux diverses questions sur le sujet.



Un diabétique sur 2 s’ignore !



L’importance du dépistage et de l’information pour réduire l’incidence de la maladie et éviter ou atténuer les complications est primordiale : réduction des amputations, réduction de l’évolution vers l’insuffisance rénale terminale et dialyse, réduction des atteintes cardiovasculaires et oculaires. Ainsi, une bonne connaissance de la maladie est nécessaire pour mieux gérer le traitement et les mesures hygiéno-diététiques.