Communiqué Action très réussie du collège Célimène Gaudieux

Ce mercredi 10 novembre, le collège Célimène Gaudieux de La Saline, dans l’ouest, a distribué à chacun de ses 750 élèves un panier de fruits et de légumes péi ! Une action qui a remporté un très vif succès auprès de toute la communauté scolaire ! Par LG - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 13:48

Cette action a été possible grâce au partenariat du Département et à la Chambre d'Agriculture de La Réunion qui a mis en place l'opération "Bann frui ek legim pei anler dan nout kolez" depuis le début de l’année scolaire.



Dans les Hauts et dans un collège d’éducation prioritaire renforcé comme Célimène Gaudieux, cette action prend un sens très particulier dans la mesure où diverses études sur les comportements alimentaires locaux ont démontré que les Réunionnais, et particulièrement les gens des Hauts, ne consomment pas assez de fruits et légumes péi. L’idée était de faire connaître aux élèves les saisonnalités et les modes de production des fruits et légumes péi, et aux circuits-courts.



Visites sur les exploitations



Le premier volet du projet a consisté à faire une visite au cœur d’une exploitation agricole de Bois-de-Nèfles Saint-Paul pour découvrir les métiers et les produits agricoles. Une classe de 6e a eu la chance d’être les acteurs privilégiés de cette expérience du terrain. Certains élèves étaient tellement enthousiasmés par cette visite que cela a suscité quelques vocations. Il est vrai que le secteur agricole est une branche pourvoyeuse d’emplois de celles et ceux amoureux de notre terre.



Distribution de paniers frais



Deuxième étape du projet : la distribution de 3 tonnes de fruits et légumes péi au collège, soit environ 750 paniers de 3 kg, composés de produits locaux et de saison. Cette opération a immédiatement séduit nos élèves et leurs familles puisqu’elle a été un formidable moyen pour faire entrer ces fruits et légumes frais dans les familles et susciter de nouveaux comportements alimentaires.



Il faut dire que lorsque nous avons eu l’appel de la Chambre d’agriculture, nous avons sauté sur l’occasion dans la mesure où cette opération s’inscrit dans notre projet d’établissement et dans les objectifs du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). Contribuer au bon équilibre alimentaire, réduire la progression de l’obésité et des maladies associées et sensibiliser les jeunes aux dangers de la malbouffe sont nos objectifs de l’année.



Sur ce thème, d’autres actions sont d’ailleurs prévues comme une semaine « fraich’attitude » du 4 au 8 avril avec pour la première fois la tenue d’un marché des producteurs locaux dans l’enceinte de l’établissement ! Affaire à suivre !