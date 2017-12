Action solidaire des Notaires de La Réunion, dans l'esprit de Noël

La Chambre des Notaires de la Réunion s'est rendue à la Maison de retraite médicalisée de Sainte-Clotilde (gérée par l’Association Saint François d’Assise – A.S.F.A.) ainsi que dans l'une des résidences de la Croix Rouge française à Saint-Denis, afin d'y passer un moment de convivialité en toute simplicité, dans l'esprit de Noël.



Cette action est dans la continuité de l'initiative solidaire menée l'an dernier par Maître Valérie Rocca et une équipe de notaires bénévoles, qui consistait à égayer les chambres de petits sapins et guirlandes, et à installer des corbeilles, emplies de letchis, dans les différentes salles à manger. Cette année, les Notaires de La Réunion ont livré des décorations de Noël et ont déposé des petits cadeaux sous le sapin des deux établissements qui accueillent plus de 160 pensionnaires.



La Chambre des Notaires de la Réunion souhaite que ces gestes simples de solidarité se reproduisent plus fréquemment. Pour les légitimer, les Notaires ont acté la constitution d'une association lors de la dernière assemblée générale qui s'est tenue le 24 novembre.



Les statuts de l'association seront déposés dans les prochaines semaines. La structure sera représentée par le Président de la Chambre des Notaires de la Réunion, Maître Dev Koytcha. Quant aux dotations, la Chambre proposera de mettre à dispositon ses locaux, rue Alexis de Villeneuve à Saint-Denis, en contrepartie de dons consentis à l'association, pour l'organisation de réunions, séminaires et autres conférences qu'envisageraient les acteurs économiques et institutionnels.







Pour la profession, la constitution de l'Association des Notaires de La Réunion s'inscrit pleinement dans sa responsabilité sociétale. En participant quotidiennement aux moments les plus importants de la vie, en les encadrant par des actes authentiques et des contrats, les notaires sont souvent les témoins de charges émotionnelles fortes. Cette proximité avec la population encourage la profession à participer à des actions sociales et solidaires qui visent en premier lieu à remettre de la vie là où elle se perd, à renforcer les liens entre les générations.