Société Action de prévention à Cilaos: Plus de 150 personnes dépistées et sensibilisées

Cilaos a accueilli les 20 et 21 septembre dernier une vingtaine de professionnels de santé qui ont participé à une grande opération de dépistages et de prévention organisée par La Mutualité de la Réunion et la Maison de Santé Multi-Sites ReVoir. Le vendredi, 200 élèves de CM1-CM2 et 6ème ont bénéficié d'ateliers de prévention sur les thèmes du solaire, du diabète, de l'alimentation et de la protection visuelle. Le samedi, ce sont plus de 150 personnes, enfants et adultes qui ont rencontré les professionnels de santé présents et ont ainsi pu réaliser divers dépistages (visuel, auditif, diabète, asthme, condition physique) et participer à des ateliers de sensibilisation (alimentation, protection solaire).

70 dépistages de l'asthme ont été réalisés, dont 8 peak flow perturbés (4 adultes et 4 enfants), 63 dépistages du diabète dont 1 suspicion de diabète et 1 suspicion de prédiabète, 100 contrôles de l'acuité visuelle dont 30 ayant nécessité un bilan vision, lesquelles ont permis de dépister 5 adultes ayant besoin d'avoir des lunettes pour vision de près, 4 adultes présentant des ptérygions, 4 enfants avec amétropies et besoins de rééducation. 50 contrôles de l'audition dont 15 nécessitant une visite ORL ont également été effectués.

L'occasion aussi d'évaluer la condition physique (45 évaluations dont 4 profils adultes sédentaires) et l'alimentation (45 entretiens dont 5 liés à des problématiques médicales : goutte, diabète, obésité).



La prévention sur les dangers liés au soleil était aussi présente, avec 40 personnes sensibilisées dont 70% connaissant déjà les principes de protection mais 30% les appliquant L'ensemble des personnes ayant présenté des bilans perturbés a été orienté vers le médecin traitant.







