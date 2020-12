Communiqué Action Rébellion redécore le Barachois contre le projet NEO

2) On sait depuis longtemps que construire davantage de voies réservées aux voitures pour tenter de résorber des problèmes de congestion de trafic n'apporte qu'une solution très temporaire et que ces voies seront très vite saturées car faisant la part belle à la voiture. La seule réelle solution résidant dans la création de parkings relais en dehors de Saint Denis, le développement massif des transports publics (bus ; tram-train) pour desservir ces parkings, la création d'infrastructures réservées aux cyclistes et des aides financières à l'achat de vélo électriques pour inciter les automobilistes à quitter leur voiture pour passer au vélo.



3) Ce projet gigantesque qui fera de la route NEO la nouvelle route la plus chère de France au km, participe à concentrer les investissements publics sur la capitale de l'île (la NRL - 2 projets de tram-train - 1 téléphérique - l'extension de l'aéroport...) alors qu'il faudrait au contraire développer massivement les autres communes du territoire pour justement éviter de créer un pole d'attraction qui ramène toujours plus d'automobilistes sur St Denis et qui créé de fait une inégalité criante entre les communes.



1) Les 5 projets présentés proposent tous le passage du barachois en 2x2 voies, c'est à dire un doublement des voies de circulation pour la voiture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le choix laissé aux réunionnais se limite donc entre 2 versions d'une route en tunnel au coût exorbitant (près de 500 millions d'€ annoncés) et 3 versions d'une route enterrée sous la mer qui va nécessiter des millions de tonnes de roches alors même qu'on ne sait pas comment finir la digue de la NRL. Ce premier chantier catastrophique n'a donc pas servi de leçon aux élus réunionnais qui persistent dans leurs erreurs...

2) On sait depuis longtemps que construire davantage de voies réservées aux voitures pour tenter de résorber des problèmes de congestion de trafic n'apporte qu'une solution très temporaire et que ces voies seront très vite saturées car faisant la part belle à la voiture. La seule réelle solution résidant dans la création de parkings relais en dehors de Saint Denis, le développement massif des transports publics (bus ; tram-train) pour desservir ces parkings, la création d'infrastructures réservées aux cyclistes et des aides financières à l'achat de vélo électriques pour inciter les automobilistes à quitter leur voiture pour passer au vélo.

3) Ce projet gigantesque qui fera de la route NEO la nouvelle route la plus chère de France au km, participe à concentrer les investissements publics sur la capitale de l'île (la NRL - 2 projets de tram-train - 1 téléphérique - l'extension de l'aéroport...) alors qu'il faudrait au contraire développer massivement les autres communes du territoire pour justement éviter de créer un pole d'attraction qui ramène toujours plus d'automobilistes sur St Denis et qui créé de fait une inégalité criante entre les communes.

Les réunionnais ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour participer à cette concertation et on les invite donc à donner leur avis directement sur ce site internet https://participons.debatpublic.fr/processes/neo/ afin que ce projet ne voit pas le jour et que l'argent de nos impôts soit investit différemment, sur de vrais projets plus respectueux d'un véritable développement plus durable et soutenable pour les générations futures.







