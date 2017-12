Communiqué Action Populaire de La Réunion et la décision du T.A concernant la création de la commune de La Rivière.

Action Populaire de La Réunion a pris connaissance de la décision du Tribunal administratif de Saint-Denis, annulant l'Arrêté Préfectoral de Mars 2017 portant "autorisation de créer la commune de la Rivière par détachement d'une portion du territoire de la commune de Saint-Louis ..."



Action Populaire de la Réunion rappelle que l’arrêté de mars dernier ne créait pas en vérité la commune de La Rivière mais autorisait sa création à compter du 1er Janvier 2018. La création de la commune de la Rivière, nécessitait la signature d’un deuxième arrêté qui devait être réalisé dans la période actuelle.



Cependant, la municipalité ayant interrompu les travaux des commissions préparatoires nécessaires à la concrétisation de cet arrêté complémentaire et ayant délibéré pour demander le report au 1er janvier 2020 de la création de la nouvelle commune, l'annulation de l'arrêté d'autorisation arrange bien les affaires du Préfet qui n'aura pas à choisir entre le respect de l’aspiration populaire et la continuité administrative qui justifiait un nouvel arrêté, et les positions de l'équipe municipale en exercice.



Action Populaire de La Réunion considère que si une réelle collaboration avait eu lieu entre les services préfectoraux et l'équipe municipale, et si celle-ci avait montré une réelle volonté de créer la commune de la Rivière au 1 er Janvier 2018, les obstacles qui ont fondé les arguments du Tribunal administratif ne se seraient pas accumulés devant le processus engagé.



L'équipe municipale que dirige Patrick Malet et qu'anime toujours d'une certaine manière Cyrille Hamilcaro porte donc une grande responsabilité dans la situation qui est maintenant créée.



Action Populaire de la Réunion considère aujourd’hui, que la création de la Commune de la Rivière est désormais un problème d'ordre public. Rien ne sera plus comme avant entre Saint-louisiens et Riviérois.



APR considère que la création de la commune de La Rivière est devenue une ardente obligation de bonne gestion administrative.



En conséquence elle demande aux services préfectoraux de notifier dans les meilleurs délais à la municipalité de Saint-Louis les conditions nouvelles qu’il convient de réaliser pour mener à son terme au 1 er Janvier 2020 la procédure de création de la commune de la Rivière.



La municipalité de Saint-Louis ayant le 26 Juillet dernier confirmé son accord pour la date du 1er Janvier 2020, ne devrait mettre désormais aucun obstacle à la poursuite et à l’aboutissement de la procédure.

Le Secrétaire Générale d'APR Claude Hoarau





