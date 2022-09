Action Logement s’engage sur les travaux de la ZAC Savane des Tamarins

Cette enveloppe permettra d’engager les premières dépenses en matière d’acquisition foncière et de travaux pour l’aménagement de la ZAC Savane des Tamarins. Située dans le bassin de vie de Plateau Caillou / Saint-Gilles-les hauts la ZAC Savane des Tamarins d’une superficie de 90,5 hectares est destinée à l’usage d’habitat, d’équipements publics et privés, de zones d’activités, de bureaux et de commerces.CP ZAC Savane des TamarinsLa réalisation de ce quartier inscrite notamment dans le Schéma de Cohérence Territoriale du TCO, permettra à Plateau Caillou d’avoir tous les équipements, services et fonctions nécessaires pour s’affirmer pleinement en tant que pôle de vie secondaire à l’échelle de la commune de Saint-Paul. Le territoire Ouest se verra ainsi doter d’une nouvelle zone d’activités économiques.►Retrouvez le communiqué de presse de la Sedre