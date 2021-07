Action ! Les enfants du CCEJ réalisent leurs propres JT

Silence… Ça tourne ! Les jeunes du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) sont en plein tournage pour réaliser un Journal Télévisé. Le sujet du jour : la protection marine. Sensibiliser les grands comme les petits, les ambassadeurs de cette campagne de sensibilisation mettent le coeur à l’ouvrage pour protéger les plages.



En écho à l’opération citoyenne de ramassage des déchets à l’Hermitage, ces petits reporters en herbe continuent à œuvrer pour la sécurité des lagons en partant à la rencontre du public : élus, associations de pêche, agents sauveteurs et promeneurs sur la plage… Les jeunes n’ont pas hésité à interviewer les adultes concernés pour réaliser un JT complet et riche en informations.



Bientôt sur vos écrans via le site de la Ville et dans les écoles du territoire, le JT sera accessible et sensibilisera le grand public sur la nécessité de protéger le lagon et de préserver les plages.



Les sujets seront divers, de la pêche à la pollution, les marmays aborderont même des sujets environnementaux complexes comme le reboisement.



La Ville centre au cœur de ses préoccupations la préservation des plages avec diverses actions d’éducation à l’environnement en faveur de la protection de celles-ci. Pour rappel, Saint-Paul s’est vu décerner le label Pavillon Bleu pour la 21ème année consécutive pour ses 4 plages surveillées : Boucan Canot, Boucan Piscine, Roches Noires, Hermitage centre La Passe et une dérogation pour la plage de Trou d’eau.