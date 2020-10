Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire dans l’Ouest, bénéficiez d’un accompagnement sur mesure et gratuit !

Concrètement, il s’agit d’un dispositif d’accompagnement à la structuration et à la professionnalisation des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) financé par le TCO depuis 2018.

d’accompagnements individuels (des consultants les accompagnent en fonction des besoins spécifiques des structures)

et d’accompagnements collectifs (des ateliers)

Si vous êtes concernés et intéressés, pour plus d’infos contactez France Active Réunion au 0262 721 727 ou par courriel à contact@franceactive-reunion.org .

Cette rencontre a été organisée spécialement à l’attention des associations, coopératives et entreprises de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) implantées sur le territoire de la côte Ouest Accueillis dans les locaux de Le Moulin.re situé à La Possession ce vendredi 2 octobre 2020 matin, les participants ont pu prendre connaissance des dispositifs mis en place par France Active Réunion , en partenariat avec le TCO, pour les accompagner et les soutenir. Une offre bienvenue pour ces forces vives du territoire, d’autant plus en ces temps de crise…!Les acteurs de l’ESS peuvent ainsi bénéficier gratuitement :Ces accompagnements sont proposés en lien avec les besoins prioritaires des structures. Cela peut concerner par exemple la gouvernance, l’organisation interne, la stratégie, le projet associatif, la gestion, la communication et le marketing, …La nouveauté depuis cette année : un programme renforcé sur la communication et le marketing afin d’aider les associations à concevoir et à vendre de nouveaux produits et des services. Cette mesure s’intègre au plan d’urgence sociale mis en place depuis juin 2020 dans le contexte Covid.