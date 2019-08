Economie Acteurs associatifs, attention aux nouveautés comptables pour 2020

Organisée par l'Ordre des Experts-comptables de La Réunion et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, la 6ème édition de la Journée des Associations s'est déroulée ce jeudi après-midi à la Cité des arts de Saint-Denis. Ce rendez-vous annuel proposé par l'Ordre des Experts-comptables permet de favoriser réflexions et échanges autour de l’actualité juridique et fiscale des associations.



S'il est vrai que ces dernières déploient quotidiennement de nombreuses activités sans être génératrices de dommages et de préjudices pour les tiers, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas à l’abri d’une défaillance ou d’un risque pouvant les entraîner dans un contentieux lourd de conséquences. Rémy Amato, président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de La Réunion, répond à nos questions :



Pourquoi la profession comptable organise cette conférence à destination des acteurs associatifs ?

L'idée nous est venue il y a six ans lorsque nous avions constaté que peu de rencontres et d'informations étaient destinées aux associations, alors qu'elles en ont besoin. En général elles sont gérées par des bénévoles qui le font avec leurs tripes et leur temps, mais souvent ces derniers n'ont pas forcément à leur disposition toutes les techniques de gestion d'entreprise, alors que les enjeux et la réglementation évoluent en même temps que les entreprises. Nous avons trouvé l'idée de proposer une réunion d'information pour dire au monde associatif qu'il n'était pas seul.



Quel est le thème choisi de cette 6e édition ?

Cette année, nous allons proposer des ateliers pratiques sur la fiscalité, à savoir ce qui est fiscalisable ou pas dans une association. Des ateliers seront aussi proposés pour en apprendre un peu plus sur l'actualité mais aussi sur la responsabilité des dirigeants. Souvent, les dirigeants d'association se retrouvent à présider sans y être préparés. Nos actions commencent à porter leurs fruits puisque, chaque année, le public répond de plus en plus présent : plus de 375 personnes se sont inscrites à nos ateliers à la Cité des arts pour cette journée des associations.



Quelles sont les réformes auxquelles les dirigeants d'association vont-ils faire face dans les prochaines semaines ?

Une des grandes mesures qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2020 concernera le plan comptables des associations. Il faudra désormais rajouter des éléments dans l'annexe des comptes, ce qui n'était pas nécessaire auparavant. Il faut que les associations aient bien conscience de ces changements, car si leurs responsables présentent des comptes qui ne sont pas sous le bon format, elles auront des difficultés pour obtenir des subventions notamment.



Quelle est la difficulté rencontrée par les associations et qui revient constamment ?

Le financement de leurs activités, lié à la problématique des calendriers de paiement, notamment pour les associations qui possèdent plusieurs salariés. Il existe deux types d'associations : la première, ancienne et assise sur un trésor de guerre grâce aux excédents emmagasinés durant des années. La seconde, celle qui est récente et qui se retrouve en difficulté en raison du décalage du calendrier et se retrouve prise dans un piège infernal.





