Actes de vandalisme sur des sites de collectes de déchets dans le Sud

Le communiqué :



La nuit du vendredi 23 juin, 2 dépôts de l’opérateur Derichebourg, en charge de la collecte des déchets pour le compte de la CASUD sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, ont fait l’objet d’actes de vandalisme sur du matériel roulant et des bennes de vidage. L’action a ciblé 9 véhicules sur les 25 de la flotte qui assurent au quotidien le ramassage des ordures ménagères, de la collecte sélective (bac jaune), des encombrants et des déchets verts. L’accès aux sites a également été entravé vraisemblablement par les mêmes auteurs, avec des clous au sol.



L’entreprise Derichebourg qui intervient depuis maintenant 9 ans au service de la CASUD dont 2 ans à Saint-Joseph et Saint-Philippe, déplore ces faits d’une gravité sans précédent. Une plainte a été déposée, et une enquête ouverte par la Gendarmerie afin de faire la lumière sur cette affaire. Le personnel est également sous le choc de voir l’outil de travail dégradé. Par ailleurs, une expertise est conduite ce mardi afin d’identifier plus en détail les dégradations occasionnées et le mode opératoire.



Des dispositions ont été immédiatement mises en place pour adapter le dispositif et les flux, pour que le service public de collecte soit maintenu dans le respect des modalités du contrat qui lie l’entreprise Derichebourg à la CASUD pour les opérations de ramassage des ordures ménagères. Malgré les difficultés consécutives à ces actes malveillants, tout l’enjeu est d’assurer la continuité pour que les usagers de ces secteurs ne subissent pas un arrêt du service. Ces prochains jours, un mode de collecte adapté pour les ordures ménagères et le bac jaune est mis en place pour assurer les rotations selon le calendrier prévu, cependant à des horaires parfois décalés.



La problématique concerne en particulier les déchets verts et les encombrants qui ne pourront être traités dans les prochains jours. La direction et les équipes de collecte restent pleinement mobilisées sur le terrain pour limiter au maximum les désagréments.