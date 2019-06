Acte 30 Gilets jaunes: Echauffourées à Montpellier

Près de 20 000 manifestants selon les Gilets jaunes, 10 000 pour le ministère de l’Intérieur, hier, s’est joué l’acte 30 de ce mouvement citoyen en baisse, selon la presse nationale.

En parallèle des manifestations à Lille, Bordeaux ou encore Toulouse, s’est déroulé "Les gilets jaunes en banlieue, acte un" à Bobigny qui a rassemblé un millier de personnes. Des heurts ont éclaté alors que le cortège se rapprochait de la préfecture.

A Montpellier, la manifestation a dégénéré sur la place de la Comédie, ressemblant à un champ de bataille, décrit Midi Libre. Gaz lacrymogènes et canons à eau ont été utilisés par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants. 16 personnes ont été interpellées et des dizaines de blessés sont à déplorer coté manifestants et policiers. Du mobilier urbain et des banques ont également été dégradés. La préfecture a noté "un degré de violence important des manifestants venus chercher la confrontation ".