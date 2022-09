Achèvement du chantier de la NRL : La mise au point de la Région

C’est non sans surprise que la Région Réunion a pris connaissance de la position d’Europe-Écologie-Les Verts, relayée ce matin dans les colonnes d’un journal.



À la lecture du communiqué d’EELV concernant l’achèvement du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, il convient de distinguer deux aspects : l’opportunité d’achever la NRL, d’une part, et le choix d’opter pour la solution du viaduc, d’autre part.



Sur le premier point, il est important de rappeler que la nouvelle majorité a hérité d’un chantier entamé et inachevé. Elle n’est pas responsable des errements remarqués dans les conditions de réalisation du chantier et du non-respect des délais annoncés. Il y a aujourd’hui une obligation de terminer la NRL pour éviter une gabegie. On ne peut imaginer, pour les raisons de sécurité rappelées à plusieurs reprises et qui sont à l’origine de la construction de la NRL, continuer à rouler sur l’actuel tracé qui doit être abandonné, comme cela a été préconisé par les plus hautes instances compétentes en la matière. La Région a pris ses responsabilités au regard des impératifs de sécurité.



Concernant le choix d’opter pour le viaduc pour achever le chantier de la NRL, il convenait d’opter pour la solution la moins impactante pour l’environnement et de ne pas reproduire les difficultés rencontrées sur la première partie de la route avec le problème d’approvisionnement en matériaux. Dans ces conditions, le choix du viaduc s’imposait. C’est d’ailleurs cette option qui a été soutenue par les associations de protection de l’environnement, dont la SREPEN et France Nature Environnement, et recommandée notamment par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN).



Bien entendu, la Région Réunion partage l’urgence de proposer des alternatives au tout-automobile et s’est particulièrement engagée sur le sujet ces derniers mois. Mais il convient de souligner que ce n’est pas l’actuelle majorité qui a abandonné le projet de Tram-Train.



Les Verts adoptent donc une position théorique complètement déconnectée de la réalité. Ce décalage a d’ailleurs été sanctionné avec le score réalisé par la liste conduite par le responsable local d’EELV (2 %) lors des dernières élections régionales.