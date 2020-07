A la Une . Acheminement du courrier : Un retour à la normale qui se fait attendre

Dans le cadre des mesures liées au confinement, La Poste avait mis en place l'acheminement du courrier à destination de la Réunion par voie maritime. Ce mode de fonctionnement visait à palier l'arrêt des envois par voie aérienne dû à la fermeture des aéroports sur le territoire national. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020

Vous êtes nombreux à toujours recevoir du courrier dont l'envoi date d'un mois, voire plus. Ces retards, qui n'en sont pas vraiment, correspondent au choix fait par La Poste d'acheminer le courrier dit "économique" par voie maritime alors que les envois dits "prioritaires" étaient toujours acheminés par voie aérienne selon les disponibilités. Les courriers acheminés par conteneur mettent en moyenne 6 à 8 semaines pour arriver, cela explique les retards de ces missives, notamment les factures de certains opérateurs.



Ce sont les expéditeurs qui définissent le mode d'envoi "économique" ou "prioritaire". Ce sont également eux qui fixent le lieu d'envoi selon leurs besoins. Il n'est pas rare pour certaines entreprises de faire partir les courriers de leur siège social situé en métropole pour des clients se trouvant à La Réunion. Pour exemple, les factures du fournisseur unique d'électricité sur l'île de La Réunion sont acheminés depuis le siège social en métropole en mode "économique" donc par voie maritime depuis la crise Covid, alors que les relances de factures se font, elles, depuis La Réunion.



Depuis la fin du confinement et la reprise de l'activité aérienne, La Poste a remis en place les acheminements par voie aérienne. Le courrier est donc de nouveau acheminé par avion sous réserve des disponibilités offertes dans l'attente d'une reprise complète de l'activité aérienne. Toutefois, il reste encore quelques containers en cours d'acheminement qui sont prévus pour le 27 juillet et le 3 août.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

