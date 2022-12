Accusée de discrimination, une professeure de danse de Sciences Po Paris arrête ses cours

Accusée de discrimination car elle avait refusé de faire danser ensemble des duos du même sexe, une professeure de Sciences Po Paris ne dispensera plus de cours au sein de l'école.



Tout a commencé quand la direction a demandé à l’enseignante de renommer les couples "leader-follower", la personne qui mène et celle qui suit, plutôt que d’imposer "homme-femme". La professeure refuse ces nouvelles mentions et s’appuie sur le fait que dans la danse de salon, il y a une notion de séduction entre les couples d’hommes et de femmes. Elle ajoute trouver "moche" une chorégraphie entre deux femmes.



Des élèves qui se sentaient mal à l’aise se sont plaints auprès de l’administration. La professeure aurait même mise à l’écart une des élèves qui aurait porté plainte. Selon elle, ce qu’on lui reproche ne concerne qu’une mauvaise utilisation des termes.



Science Po confirme les plaintes des étudiants concernant des propos "sexistes, discriminatoires, dégradants et minimisant les violences sexistes et sexuelles, tenus de façon répétée par l’enseignante".



Toutefois, l’établissement tient à préciser que la professeure aurait elle-même fait part de son intention de ne pas poursuivre ses activités au sein de l’institution.