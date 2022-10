La grande Une Accusé par plusieurs Miss Earth, Williams Madarassou livre sa version

Plusieurs candidates de Miss Earth Réunion accusent Williams Madarassou, de propos et gestes déplacés. Ce dernier assure qu’il n’a pas usé de sa position et affirme qu’il est victime d’une manipulation d’un ancien membre du comité. Par LG - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 12:29

Contacté dans la journée de lundi, le directeur du comité nous a rappelé à 21 heures. Il faut dire que les vidéos de témoignages publiées sur les réseaux sociaux de deux ex-lauréates ont précipité les événements en même temps qu'elles commencent à donner du courage à d'autres jeunes femmes restées dans le silence jusqu'alors.



Dans un long entretien de 45 minutes lundi soir, Williams Madarassou nous assure n’avoir jamais pu faire de telles propositions, de n'avoir pas usé de sa fonction d'organisateur de concours de beauté pour en arriver à ses fins en faisant miroiter des postes de prestige à certaines candidates. A l'inverse, il assure qu’il est la cible d’une campagne de dénigrement organisée en coulisses par un ancien "partenaire" du comité qui pousserait les filles à témoigner contre lui. Sauf que sa réponse concernant Gwennaëlle Laugier (Miss Earth 2022) aurait pu tenir la route jusqu'à ce que nous évoquions avec lui le cas d'une jeune femme de 20 ans à l'époque, mère d'un enfant et qui ne pouvait donc pas participer à l'élection régional, dont il a tenté d'obtenir les faveurs dans son magasin au Port en 2011. Sa mémoire a flanché sur l'instant avant qu'il ne se rappelle avoir peut-être croisé la route de madame XXX.



Zinfos : Que répondez-vous aux déclarations de Gwenaëlle Laugier ? (élue Miss Earth Réunion en juin mais démissionnaire le 6 septembre)



Williams Madarassou : On a programmé une séance photos pour qu'on puisse envoyer tous les éléments au comité international. Un quart d'heure avant la production, elle a tout annulé, prétextant que si monsieur Eric* (un partenaire du comité) n'était pas là, elle ne viendrait pas. Je lui ai dit qu’on ne pouvait pas faire du chantage. Nous, on a des échanges de toutes parts et on a besoin de ces éléments-là. Je lui ai demandé si elle allait continuer ou pas. Elle m’a dit non. On a mis à sa place la numéro deux. Et là, elle commence à faire de la délation. J’ai toutes les preuves !



Elle dit que je lui ai proposé de venir à Maurice avec elle, seuls. Elle allait être reçue là-bas par le comité international. Je lui montre que je ne pouvais pas voyager à ce moment-là parce qu’il y avait un trou dans mon passeport et que ma carte d’identité n’est plus valide depuis 10 ans. Je ne pouvais pas faire cette proposition !



Elle dit que je lui avais proposé de l’accompagner à Manille aux Philippines. Je ne peux pas faire de proposition, parce qu’il y a une procédure. Elle va, elle atterrit à Maurice et la Mauricienne (la Miss Earth Maurice, ndlr) et la Réunionnaise voyagent ensemble à Manille. Elles sont prises en charge par le comité international. On n’a pas la possibilité de la voir. Et je ne peux pas faire cette proposition parce que j’ai un salon du 11 au 13 novembre, et je ne pouvais pas proposer d’aller avec elle.





Quelle est votre version des faits ?



Elle voulait absolument aller à Maurice avec sa maman ou Béatrice*, sa coach. Elle ne voulait pas voyager toute seule. On n’était pas capable de financer les billets parce que c’est la crise. C’est pour ça qu’on a annulé les billets.



Aussi, pour le voyage aux Philippines, on doit fournir des moyens de subsistance, c’est 250 euros. Elle les voulait absolument tout de suite, à cause de déménagements et de problèmes financiers. Mais un comité n’est pas là pour aider les finances, mais on a essayé de trouver des solutions.



On est même allés la voir avant le shooting avec ma collègue qui lui a apporté de l’argent. Elle a pris l’argent 'en foutant' et elle n’est pas venue le lendemain.



Elle a démissionné dans un mail mais n’a jamais rendu l’écharpe ou la couronne. Je lui ai dit qu’on devait échanger, mais elle ne me répond pas. Je ne voulais pas lui mettre la pression et il y a des gens qui la poussent.

Que répondez-vous suite à ces accusations ?



Derrière, il y a quelqu’un qui manipule tout, qui a envoyé un mail à la maison mère (Miss Earth International, ndlr) pour me déstabiliser de manière anonyme. Mais on a remonté et au fil des réponses, il s’est lâché et on sait que c’est monsieur Eric*. Il faisait partie du comité. Quand on l’a fait rentrer avec Béatrice, sa femme. Elle, elle était styliste et lui a été le sujet d’une conférence (sur l'écologie, ndlr).



Sa femme voulait le poste de directrice mais s’est rendue compte que c’était difficile à gérer et a rendu son tablier pour redevenir styliste. Et ils devaient préparer le costume national pendant trois mois, ils ne l’ont pas fait. La styliste a démissionné.



C’est clair qu’il y a des gens qui aimeraient nous glisser des peaux de banane. Mais je fais bien attention à mon rapport avec les filles, je mets des intermédiaires et il y a des échanges écrits.

Ok pour le cas de Mme Laugier, elle est majeure. Connaissez-vous mademoiselle XXX XXX ?



XXX XXX ?



Oui, connaissez-vous cette personne-là ?



Eh bien écoutez, sur les salons je vois plein de monde, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ?



Visiblement, vous lui avez fait des propositions de nature sexuelle



(Rires) A quel moment ?



Vous l'avez rencontrée il y a un peu plus de 3 mois à un arrêt de bus avec une amie à elle



Alors, je ne lui ai pas fait de proposition. je vous explique, si c'est cette dame-là. C'est une jeune fille mineure, enfin je suppose. Elle était à 22 heures, en bas de Saint-Paul avec une amie, je les ai prises en stop toutes les deux pour les déposer à une soirée vers Trois-Bassins où les jeunes vont faire la fête. J’ai été élégant. Et j’ai même laissé mon numéro de téléphone pour qu’elles m’appellent si elles avaient un problème pour rentrer le soir.



Elles m’ont appelé à 4 heures du matin, mais j’étais endormi, je ne leur ai pas répondu. Peut-être que le hasard existe, Je les ai croisées ensuite une autre fois, sur le salon, avec les personnes qui sont en train de monter des manigances.



Je lui ai pas proposé de travailler pour moi, parce qu’elle travaillait déjà pour Béatrice. Je lui ai dit qu’elle avait du potentiel et qu’elle devait croire en elle. Je ne lui ai pas proposé de poste dans le comité, elle n'a pas les capacités. Il n’y a pas eu de rendez-vous.



Que répondez-vous aux accusations de Mathilde Grondin ? (Miss Earth 2021)



J’ai été surpris de ses déclarations. On est allé dîner, elle m’a dit qu’elle voulait le poste de directrice nationale. Je lui ai dit qu’elle devait finir d’abord son contrat de Miss Earth et qu’ensuite, elle pourrait l’avoir. Mais elle ne s’entendait pas du tout avec Béatrice* et m’a fait le reproche lors du salon pourquoi je ne me suis pas intéressé à elle lorsqu’elle a eu des problèmes de famille. Je n’ai pas su gérer, j’ai manqué de cran pour affronter ça. J'avoue que je n'ai pas été présent lors du décès de sa soeur.



Même si je l’avais draguée lors du dîner, où aurait été le problème ? Et si je l’avais draguée, pourquoi je n’ai pas recommencé ? J’aurais eu l’opportunité ?



Mêmes si c’est pour le poste, obtenir le poste, ça ne se fait pas comme ça ! Il faut organiser tout ça, on peut pas coucher comme ça et donner le poste.



Que répondez-vous aux accusations ?



Je n’ai pas utilisé mon pouvoir. On n’a pas de pouvoir à ce niveau-là. C’est un boulot ! Je ne suis pas un saint, je suis un mec, célibataire. Mais je fais attention à ce que je fais.



Je suis diabétique, je prends des médicaments qui coupent la libido. Je ne peux pas être un pervers, un prédateur sexuel. J’ai pris du recul à cause du stress et j’ai toujours un intermédiaire avec les filles. Mais j’ai un poste qui est très convoité.



* prénom d’emprunt