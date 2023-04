A la Une . Accusé par Vanessa Miranville, Gilles Hubert évoque des "élucubrations"

Accusé par Vanessa Miranville d'avoir fait des avances répétées à son égard, Gilles Hubert a bien voulu nous répondre. Il fait parler l'enquête qui l'a mis hors de cause l'an dernier alors que, justement, des accusations avaient déjà jeté son nom en pâture. Par LG - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 18:44









Souhaitez vous commenter les accusations de Vanessa Miranville ?



Je ne souhaite pas commenter des élucubrations. Tout a été dit je pense. La seule chose que je sais c’est qu’on a tenté de monter un scénario en ce qui me concerne. Ce scénario est tombé à l’eau. J’ai tenu à ce que ça se passe comme ça, par la justice. La justice a fait son travail et a classé l’affaire pour faits non constitués, c’est important : ça veut dire que personne n’a pu corroborer ce qui était avancé. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui méritent notre attention lorsque l’on fait de la politique, c’est l’avenir des Possessionnais et des Réunionnais. Nous vivons une période particulièrement difficile et trouble et nous devons nous concentrer sur des choses essentielles et non pas ces élucubrations.



L’an dernier, vous aviez dû vous mettre en retrait de la vie politique possessionnaise déjà pour des accusations



Oui je l’ai dit, il y a eu une rupture de confiance. Et lorsqu’il y a rupture de confiance, il ne sert à rien de s’évertuer à vouloir travailler avec des gens qui ne souhaitent plus, pour des raisons qui leur appartiennent, travailler avec vous. Mais je pense qu’un jour la vérité éclatera. Voilà, je veux rester vraiment dans la sobriété, ne pas répondre. La seule chose que je peux dire c'est qu'il n’y a même pas eu plainte pour harcèlement sexuel. Il y a eu plainte de l’ancienne directrice de cabinet - qui a été licenciée par Vanessa Miranville - pour harcèlement moral à mon niveau. Après vérification : aucun fait constitué parce qu’elle travaillait essentiellement pour le maire et non pas pour le 1er adjoint. Et pour tout le reste : aucun fait constitué ! Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été auditionnées par les gendarmes, aucune personne n’est venue corroborer. L’affaire a été classée sans suite pour faits non constitués.



Vous estimez donc que votre nom a été jeté en pâture l’an dernier dans cette histoire ?



Quand on fait de la politique, il faut qu’on accepte la rivalité, le combat politique. J’ai donné l’exemple, j’ai affronté sur le terrain politique des hommes d’envergure, Roland Robert, son fils. J’ai mené des combats difficiles mais pas de cette nature. J’ai été touché effectivement par ce type d’attaques. Maintenant je suis sur autre chose au Département, je suis sur des sujets importants comme celui sur l’eau où nous avons des enjeux qui, aujourd’hui, sont énormes et qui, peut-être, nous dépassent. À une échelle qu’on n'imagine pas !



Les propos de madame Miranville lui appartiennent et je sais juste une chose, la justice a fait son travail et a classé cette affaire (ndlr : accusations de harcèlement moral de l'ex-directrice de cabinet). C'est tout ce que j’ai à dire et je me réjouis que ce travail de la justice ait été fait et bien fait. Moi, face à des élucubrations, j’ai des faits. Maintenant je n’ai pas à prouver quoi que ce soit d’autre. Qui se justifie se crucifie. Le reste, après, ce n’est que de l’agitation et je n’ai pas le temps de m’agiter.



La ville de La Possession est une ville en grande difficulté. C’est une ville qui est classée à gros soucis financiers et il y a encore un DGS qui part et qu’on aura du mal à remplacer, des cadres supérieurs qui partent, il y a quelque chose qui ne va pas. La Possession n’en finit plus avec ces déballages sur la place publique. Depuis l’an dernier; le climat ne cesse d’être empoisonné par de multiples accusations au sein de la municipalité. Face aux accusations de la maire ce vendredi , Gilles Hubert a bien voulu répondre en se disant au-dessus de la mêlée.Je ne souhaite pas commenter des élucubrations. Tout a été dit je pense. La seule chose que je sais c’est qu’on a tenté de monter un scénario en ce qui me concerne. Ce scénario est tombé à l’eau. J’ai tenu à ce que ça se passe comme ça, par la justice. La justice a fait son travail et a classé l’affaire pour faits non constitués, c’est important : ça veut dire que personne n’a pu corroborer ce qui était avancé. Maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui méritent notre attention lorsque l’on fait de la politique, c’est l’avenir des Possessionnais et des Réunionnais. Nous vivons une période particulièrement difficile et trouble et nous devons nous concentrer sur des choses essentielles et non pas ces élucubrations.Oui je l’ai dit, il y a eu une rupture de confiance. Et lorsqu’il y a rupture de confiance, il ne sert à rien de s’évertuer à vouloir travailler avec des gens qui ne souhaitent plus, pour des raisons qui leur appartiennent, travailler avec vous. Mais je pense qu’un jour la vérité éclatera. Voilà, je veux rester vraiment dans la sobriété, ne pas répondre. La seule chose que je peux dire c'est qu'il n’y a même pas eu plainte pour harcèlement sexuel. Il y a eu plainte de l’ancienne directrice de cabinet - qui a été licenciée par Vanessa Miranville - pour harcèlement moral à mon niveau. Après vérification : aucun fait constitué parce qu’elle travaillait essentiellement pour le maire et non pas pour le 1er adjoint. Et pour tout le reste : aucun fait constitué ! Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été auditionnées par les gendarmes, aucune personne n’est venue corroborer. L’affaire a été classée sans suite pour faits non constitués.Quand on fait de la politique, il faut qu’on accepte la rivalité, le combat politique. J’ai donné l’exemple, j’ai affronté sur le terrain politique des hommes d’envergure, Roland Robert, son fils. J’ai mené des combats difficiles mais pas de cette nature. J’ai été touché effectivement par ce type d’attaques. Maintenant je suis sur autre chose au Département, je suis sur des sujets importants comme celui sur l’eau où nous avons des enjeux qui, aujourd’hui, sont énormes et qui, peut-être, nous dépassent. À une échelle qu’on n'imagine pas !Les propos de madame Miranville lui appartiennent et je sais juste une chose, la justice a fait son travail et a classé cette affaire (ndlr : accusations de harcèlement moral de l'ex-directrice de cabinet). C'est tout ce que j’ai à dire et je me réjouis que ce travail de la justice ait été fait et bien fait. Moi, face à des élucubrations, j’ai des faits. Maintenant je n’ai pas à prouver quoi que ce soit d’autre. Qui se justifie se crucifie. Le reste, après, ce n’est que de l’agitation et je n’ai pas le temps de m’agiter.La ville de La Possession est une ville en grande difficulté. C’est une ville qui est classée à gros soucis financiers et il y a encore un DGS qui part et qu’on aura du mal à remplacer, des cadres supérieurs qui partent, il y a quelque chose qui ne va pas.