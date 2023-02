A la Une . Accusé de violences sexuelles, un imam placé en garde à vue puis relâché

Un imam du sud de La Réunion a été placé en garde à vue pour des faits d’agressions sexuelles, de violences et de séquestration sur son ex-femme. Il a été relâché, mais l’enquête se poursuit. Par La rédaction - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 10:51

Lundi 13 février, les gendarmes du Tampon ont placé un imam en garde à vue suite à une plainte de son ex-femme, selon Antenne Réunion. Celle-ci l’accuse d’agression sexuelle, de violences et de séquestration. Les faits remontent à plusieurs années et la plainte date de l’année dernière.



Selon nos informations, il a été relâché après 24 heures de garde à vue. L’enquête a été transmise au parquet de Saint-Pierre pour étude.