A la Une . Accusé de viol et corruption de mineure : La garde à vue du youtubeur Norman Thavaud levée sans poursuite

La star aux 12 millions d'abonnés était en garde à vue depuis 48 heures. Son audition s'est terminée hier, mardi, sans poursuite à ce stade. Six plaignantes accusent le jeune homme de viol. Une confrontation avec l'une d'entre elles a eu lieu. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 08:33

Visé par six plaintes, la star de YouTube qui affiche 12 millions d'abonnés a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour "viol et corruption de mineurs" ouverte le parquet de Paris.



Une des plaignantes a été confrontée au mis en cause dans le cadre des auditions qui ont duré 48 heures ainsi que le prévoit la loi. Il s'agit de la première a porter plainte, Maggie Desmarais, une fan de 16 ans à l'époque des faits qu'elle dénonce en juillet 2020. La Canadienne avait publiquement accusé Norman Thavaud de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel.

Ce mardi, la garde à vue a été levée sans qu'"aucune poursuite ne soit envisagée à ce stade", a indiqué le procureur de la République de Paris.



L'enquête préliminaire ouverte depuis janvier 2022 est confiée à la Brigade de protection de mineurs (BPM).