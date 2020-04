A la Une . Accusé de tentative de meurtre sur sa compagne, il est libéré pour cause de confinement Un homme en détention provisoire pour avoir essayé de brûler sa compagne a été libéré de la maison d’arrêt de St-Pierre, la justice estimant que son état ne permettait pas le maintien en détention en raison du Covid-19.





L’état de santé d’un homme en détention à St-Pierre lui a permis d’être libéré afin de lui éviter d’être infecté par le coronavirus. Une décision qui remonte au 30 mars dernier nous informe le Quotidien. Souffrant d’un cancer et de cardiopathie, l’homme d’un certain âge a été placé sous contrôle judiciaire.



La justice a estimé que le confinement permettait de réduire les risques de contact avec la victime et les chances de réitération des faits. Il est inculpé pour avoir aspergé sa compagne d'essence et essayé de mettre le feu à l'aide d'allumettes. L'instruction arrivant à son chapitre final, le tribunal a estimé que le suspect présentait des garanties de représentations suffisantes en justifiant d'un domicile. Il a bien évidemment interdiction d'entrer en contact avec la victime ou de se rendre à son domicile. Nicolas Payet







