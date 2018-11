Accusé d'agression sexuelle, Georges Tron acquitté

La cour d’assises de Seine-Saint-Denis a décidé d'acquitter le maire de la commune de Draveil Georges Tron et son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel, qui étaient accusés de viols et d'agressions sexuelles en réunion sur deux employées municipales. Le bénéfice du doute a profité aux deux accusés, la cour estimant que les éléments à charge étaient "insuffisants".



Le président de la cour d'assises a certes reconnu qu'il existait au sein de la mairie de Draveil un "climat général hypersexualisé", relevant par exemple que Georges Tron et Brigitte Gruel avaient "participé à des ébats sexuels en présence de tiers" et que les scènes à caractère sexuel avec les plaignantes étaient "avérées". Mais ces dernières n’ont "pas rapporté la preuve d’une situation de contrainte", selon le magistrat.



Ainsi, le président a noté qu’une des accusatrices avait échangé par textos des "propos affectueux" avec Georges Tron et que leur proximité était relevée par de nombreux employés de la mairie de Draveil.



Quant à la question de la contrainte, la plaignante ayant elle-même indiqué avoir fait semblant de jouir, "on pouvait donc imaginer qu’elle était consentante".



Concernant l'autre accusatrice, la cour a relevé qu’elle était dans une logique de "solitude affective" après une rupture et avait déjà menti sur plusieurs sujets.



Pour les deux femmes, la cour a relevé l’hypothèse d’une vengeance, l’une après son licenciement, l’autre après un changement de poste.



L’avocat général de son côté avait requis six ans de réclusion criminelle et une peine d’inéligibilité de cinq ans à l’encontre de Georges Tron et quatre ans contre Brigitte Gruel.



"Ce n’est pas une victoire de la défense, c’est une victoire de la justice", s’est félicité Eric Dupond-Moretti, l’avocat de Georges Tron à la sortie de l’audience.