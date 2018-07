Accusé d'abus par deux anciennes collaboratrices, Lino dément formellement

Deux anciennes collaboratrices du Lino Comédy Club ont entamé une grève de la faim ce lundi Postées devant les locaux de leur employeur, elles dénoncent leur condition de travail : absence de contrats, salaires non versés et même des accusations d'agression sexuelle.L’intéressé dément formellement. Le comédien se dit très surpris et regrette l’absence de discussions préalables.