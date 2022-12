La grande Une Accusations visant Norman Thavaud: Une Réunionnaise raconte ses échanges avec le Youtubeur

Alors que le youtubeur Norman Thavaud est dans la tourmente depuis les accusations de viol et de corruption de mineur, une Réunionnaise est venue livrer son témoignage dans l'émission Touche Pas à Mon Poste, diffusée sur C8. Par Esther Louise - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 12:14

Norman Thavaud, plus connu sous le nom “Norman fait des vidéos”, fait actuellement l’objet d’accusations pour viol et corruption sur mineure. Selma, l’une des plaignantes, est Réunionnaise. Elle a témoigné de ses échanges avec le youtubeur dans l’émission de Cyril Hanouna : « Touche pas à mon poste ! » le 8 décembre dernier.



Sur le plateau, la jeune femme a raconté que depuis ses 14 ans, elle avait pour habitude de regarder les vidéos du youtubeur avec ses amis et sa famille. Des vidéos qui ont bercé toute son adolescence. Selma confie d’ailleurs avoir été complètement fan de la star du net aux 3 milliards de vues sur YouTube.



L’oncle de Selma connaissait Norman qui faisait ses débuts dans un bar à Paris et a établi le contact entre l’humoriste et sa nièce. “Ce mec je voulais trop le rencontrer”, confie cette dernière.



La supposée victime et le vidéaste auraient échangé des messages de février à septembre 2016.



"On a commencé à parler et je lui ai dit que je venais de La Réunion. Je lui ai montré une photo de moi durant une randonnée que j’avais faite avec mes parents, il m’a dit : ‘95 % de paysage et 5 % de toi… Tu peux mieux faire !’”, confie-t-elle sur le plateau de C8.



S’en est suivi un flux de photos des deux protagonistes dont des photos dénudées, sur lesquelles Norman Thavaud, aujourd'hui père de famille, veillait bien à ne pas montrer sa tête.



Le Youtubeur placé en garde à vue puis libéré



Selma indique avoir compris les dites "intentions" de Norman lorsque celui-ci ne faisait que parler de ça. Elle finit par lui demander : "Tu veux quoi avec moi ?", ce à quoi répond l’acteur aurait répondu : "J’aimerais qu’on soit pote".



Elle assure que Norman savait qu’elle était mineure au moment des faits et qu’il “s’en fichait”. Selon elle, les messages vocaux envoyés à Norman laissaient peu de place au doute quant à son jeune âge.



Interrogée par Cyrille Hanouna sur sa "sortie du silence", la jeune femme explique : "C'est quand j'ai vu la vidéo d'un youtubeur, j'ai mis des captures d'écran sur Instagram et du voilà, c'est parti comme ça, j'en ai parlé".



La Réunionnaise explique porter un poids, mais l'estime moins important que celui d'autres filles passées par là. "Il n'ya pas eu de contact physique".



La vingtenaire déclare ensuite : "Si j’habitais à Paris, c’est sûr qu’on se serait vu. Ce mec je l’adorais, je ne m’étais pas rendue compte de la gravité des faits à l’époque. Moi j’étais juste contente de parler à Norman".



Juridiquement, Norman Thavaud, aujourd’hui millionnaire, risque l’emprisonnement pour corruption de mineur et 75.000 euros d’amende.



Placé en garde à vue le 5 décembre, il a été libéré le lendemain. Aucune poursuite n’est engagée à ce jour.