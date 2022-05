A la Une . Accusations de viol : Le ministre Damien Abad clame son innocence et ne compte pas démissionner

Le nouveau ministre des Solidarités a tenu ce lundi une conférence de presse durant laquelle il a nié en bloc les deux accusations de viol à son encontre. Par NP - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 11:07





L’ancien président du LR à l’Assemblée nationale est visé par deux accusations de viol, qui se seraient déroulés en 2010 et 2011.

Après avoir contesté “avec la plus grande force les accusations de violences sexuelles” dans un communiqué, le principal intéressé s’est exprimé lors d’une conférence de presse ce lundi dans l’Ain. Il nie toute accusation :



"Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties" (...) "Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie", a-t-il assuré.



Clamant son innocence, Damien Abad n’a pas l’intention de démissionner de ses nouvelles fonctions et l'a fait savoir à la presse : "Un ministre innocent doit-il démissionner ? Je ne le crois pas", a-t-il avancé.



"Les faits qui me sont reprochés étaient matériellement impossibles"



Damien Abad a également évoqué des "blessures profondes" face à ces allégations. Atteint d’une maladie qui entrave ses articulations et réduit sa mobilité, il a expliqué avoir été “contraint” de dévoiler son handicap, avant de poursuivre “et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui me sont reprochés étaient matériellement impossibles", avant de déplorer : "Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes”.



L'ancien député Les Républicains a également affirmé vouloir se consacrer à sa nouvelle mission de ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées. “Un ministre qui souhaite être sur le terrain au plus près de la vie quotidienne des Français. Et je suis pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain", a-t-il conclu.