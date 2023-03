Communiqué Accusations d'agression sexuelle à La Possession : Philippe Robert interpelle Vanessa Miranville

Alors qu'un élu possessionnais est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle, l'élu d'opposition Philippe Robert interpelle Vanessa Miranville par le biais d'une tribune. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 18:03

La tribune de l'élu d'opposition :



Tout d'abord, j’avais prévenu lors de la séance du Conseil municipal du 2 novembre dernier, que les faits reprochés à Monsieur ACADINE constituaient une faute détachable de la fonction d’élu et qu’en aucun cas les contribuables possessionnais ne devaient mettre la main à la poche pour payer sa protection fonctionnelle. Le contrôle de la légalité et la préfecture viennent de me donner raison, je voterai donc pour cette affaire.



Permettez-moi néanmoins de me demander ce que cache autant de tergiversations inutiles.



Pour ma part, j’adresse tout mon soutien à toutes les femmes victimes de harcèlement et/ou d’agression, que cela ait lieu dans le cadre de leurs fonctions d’élues, dans le cadre professionnel ou encore dans leur vie de tous les jours.



Je tiens également à adresser mon soutien sincère et entier à Madame Amandine Tavel.



Je fais confiance à la justice pour réprimer fermement et avec la plus grande sévérité ces actes intolérables et insupportables, surtout lorsque ces derniers sont perpétrés par un élu de la République



En tant qu’élu nous nous devons d’être responsables.



Quel exemple ? Nous sommes à des années lumières de l’exemplarité prônée au début de votre mandat.



Sur le fond, je ne rentrerai pas dans les détails ignobles de cette affaire, mais ce qui s’est passé est extrêmement grave.



Nous parlons, je le rappelle, de faits de harcèlement et d'agression sexuelle, dont le mis en cause est une émanation de la démocratie, un élu de La République, Votre élu Madame Miranville.



Vos agissements, vos réactions, Madame Miranville, qui sont à géométrie variable.



Vous qui êtes pourtant une femme,



Vous qui d’un côté avez co-signés une tribune avec 3 députées, 1 maire, la Présidente de Région contre le sexisme d’un directeur de publication d’un journal local, et qui d’un autre côté jetez votre élue en pâture, sans aucun soutien, sans aucune aide, sans aucune humanité…c'est là que l'on peut mesurer la force de votre égo et de votre nombrilisme: quand il s'agit de vous, tout est offense, mais pour les autres, c'est une autre histoire...



Il ne s’agit pas pour se donner bonne conscience en dénommant des rues et des voies avec exclusivement des noms de femmes connues, dans diverses opérations de constructions, comme par exemple à l’affaire 16 du Conseil Municipal de ce jour, pour pouvoir s’autoproclamer défenseuse de la cause des femmes.



Cette affaire est extrêmement grave.



Les faits sont indignes mais que penser de tout le reste? surtout pour vous qui avez l’éthique, la transparence, l’honnêteté et la probité chevillés au corps :



Nous apprenons par la presse que des documents vous ayant été remis en main propre ont disparu entre le 27 octobre 2022 et le 2 novembre 2022: les éléments permettant aux élus de délibérer valablement et de manière éclairée n'ont de ce fait pas été portés à la connaissance des membres du Conseil Municipal… Tout cela afin que la protection fonctionnelle du présumé harceleur et agresseur soit accordée envers et malgré tout. Un passage en force, un peu comme le Gouvernement et sa réforme



L'article de presse du jour nous apprend également qu’un signalement au Procureur a été fait par la Ville le 24 novembre, soit 22 jours après le conseil du 2/11.



Pourtant 4 Conseil Municipaux ont eu lieu depuis et le présumé harceleur et agresseur continuait à être présent, à porter de nombreuses affaires.



Alors pourquoi quelqu’un faisant l’objet d’un signalement, pour des faits de cette gravité, auprès du procureur de la République continuait à vous représenter, à la limite c'est votre problème, mais à représenter les Possessionnais, qui ne demandent qu’à être représentés par des élus respectables et respectés.



Enfin et cela est à mon sens la goutte d’eau qui fait déborder le vase, on nous apprend que le présumé harceleur et agresseur, adjoint délégué à l’urbanisme et aux finances, a fait un droit de réponse.



Dans ce droit de réponse votre élu fait montre d'une outrecuidance et d'un culot sans borne en se mettant au-dessus de tout le monde…Je cite :



« Afin de préserver l’équipe municipale de la Possession, j’annonce me mettre en retrait de mes délégations d’élu communal et intercommunal, que je reprendrai une fois que je serai blanchi »



Je ne sais pas dans quel monde vit ce monsieur mais dans le mien c’est le Conseil Municipal qui donne et retire des délégations à des adjoints.



Son droit de réponse est une provocation supplémentaire inacceptable et c’est pour cela que j’espère, dans les prochains jours, apprendre que vous exigez sa démission du Conseil municipal. Ce serait un moindre mal.



C'est la décence qui vous le commande et c'est, pour moi, sa seule porte de sortie tolérable dans cette affaire.