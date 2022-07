A la Une . Accusation de viol : Gérald Darmanin obtient un non-lieu

La juge d’instruction a prononcé un non-lieu en faveur du ministre de l’intérieur.

Par NP - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 07:26





Sophie Patterson-Spatz, une ancienne call-girl, accuse Gérald Darmanin, en 2017 chargé des affaires juridiques à l’Union pour un mouvement populaire ( ex les Républicains), de harcèlement sexuel et abus de confiance. En échange d’un soutien pour faire réviser une condamnation pour chantage et appels malveillants sur son ex, la plaignante dit "paniquée" avoir accepté des rapports sexuels.



Sophie Patterson-Spatz a finalement porté plainte à l’arrivée de Darmanin dans le gouvernement d’Edouard Philippe. Elle met en avant un échange de sms : "Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi. Pour t'occuper de mon dossier." Celui-ci répond : "Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?"



Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par le ministre.



En 2018, Gérald Darmanin avait été accusé d'abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing qui affirmait avoir été contrainte à des relations sexuelles en échange d'un logement et d'un emploi. La procédure avait été classée, indique la presse nationale. La décision de la justice est une bonne nouvelle pour la majorité. Même si la requérante peut faire appel, les chances sont minces de voir le dossier rouvrir après cinq années de procédures, deux classements sans suite et deux ordonnances de non-lieu intervenus dans cette affaire.Sophie Patterson-Spatz, une ancienne call-girl, accuse Gérald Darmanin, en 2017 chargé des affaires juridiques à l’Union pour un mouvement populaire ( ex les Républicains), de harcèlement sexuel et abus de confiance. En échange d’un soutien pour faire réviser une condamnation pour chantage et appels malveillants sur son ex, la plaignante dit "paniquée" avoir accepté des rapports sexuels.Sophie Patterson-Spatz a finalement porté plainte à l’arrivée de Darmanin dans le gouvernement d’Edouard Philippe. Elle met en avant un échange de sms : "Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi. Pour t'occuper de mon dossier." Celui-ci répond : "Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?"Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par le ministre.En 2018, Gérald Darmanin avait été accusé d'abus de faiblesse par une habitante de Tourcoing qui affirmait avoir été contrainte à des relations sexuelles en échange d'un logement et d'un emploi. La procédure avait été classée, indique la presse nationale.