A la Une . Accusation à l'encontre de Gilles Hubert: Vanessa Miranville a fait le signalement au procureur

Mise au courant récemment de la plainte dont faisait l'objet son 1er adjoint Gilles Hubert, la maire de La Possession a voulu elle-même en informer la procureure de la République. Un employé communal a porté plainte à l'encontre de Gilles Hubert pour des faits de harcèlement moral et non sexuel comme le laissait entendre l'opposant Philippe Robert. La maire de La Possession fait le point : Par LG - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 13:29





La Ville de la Possession est en effet soucieuse d’assurer à tous ses agents des conditions de travail sereines, l’éthique et le respect étant des valeurs phares de l’équipe municipale.



Des auditions en gendarmerie sont lancées afin que la Justice puisse apprécier la situation et prendre les mesures adéquates. En tous les cas, tout a été entrepris afin que les agents concernés puissent être accompagnés et écoutés.

C’est à eux que je pense en ce moment en priorité."'



SUR LE SUJET :



La véritable raison de la rétrogradation de Gilles Hubert dans la hiérarchie municipale possessionnaise "J’ai appris très récemment qu’un agent a décidé de porter plainte pour harcèlement moral envers le premier adjoint démissionnaire. D’autres agents ont alors été entendus et j’ai décidé de faire un signalement au Procureur sur les faits qui m’ont été rapportés, ceux-ci ayant trait à des attitudes déplacées dans un cadre professionnel de la part du premier adjoint.La Ville de la Possession est en effet soucieuse d’assurer à tous ses agents des conditions de travail sereines, l’éthique et le respect étant des valeurs phares de l’équipe municipale.Des auditions en gendarmerie sont lancées afin que la Justice puisse apprécier la situation et prendre les mesures adéquates. En tous les cas, tout a été entrepris afin que les agents concernés puissent être accompagnés et écoutés.C’est à eux que je pense en ce moment en priorité."'