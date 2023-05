Communiqué "Accueil en mode casserolade" : LFI compte bien se faire entendre des ministres

Si les demandes d'audience non pas abouti, La France Insoumise compte bien se faire entendre des ministres lors de leur visite sur l'île. Par N.P - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 16:58

La France Insoumise appelle tous les Réunionnais a venir accueillir Madame Elisabeth Borne, et les 4 ministres (Ministre délégué chargé des outre-mers, de l'agriculture, du logement et de la transition écologique) qui I'accompagnent, aux cotes des syndicats, jeudi 11 mai. A trois reprises, les députés utltramarins ont demandé à être reçus par la Premiere ministre, Madame Borne, et se sont vus opposer un refus d'audience. Portes closes a Matignon !



Que vient faire Madame Borne à La Reunion ? Nous refusons que cette opération de communication se déroule sans nous faire entendre. "La page n'est pas tournée" tant que la loi non votée mais promulguée, notamment sur le report de rage légal de départ a la retraite, n'est pas retirée.



LFI sera présente pour obliger le gouvernement entendre nos revendications, et appelle aux rassemblements bruyants tout au long des différentes visites des membres du gouvernement. A commencer par I'accueil, en mode casserolade, lors de l'arrivée de madame Elisabeth Borne et de ses ministres le 11 mai, a 7 heures, à l'échangeur de l'aéroport Roland Garros.