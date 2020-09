Accueil en Mairie : les modalités dès le 7 septembre

Mairie Saint-Leu 0262 34 80 03

Mairie annexe de Piton 0262 34 31 01

Mairie annexe du Plate 0262 54 00 05

Mairie annexe de Piton 0262 54 99 30

Plate de service de Piton 0262 34 07 03

CCAS 0262 34 28 35

SAPPAPH 0262 34 65 77

Direction des Services Techniques 0262 34 75 30

Service Environnement0262 34 38 23

Service des Sports 0262 34 64 65

Service Vie Educative 0262 54 98 0216

Service Petite Enfance 0262 71 11 36

Alors que la circulation du virus Covid-19 sur l’île se poursuit, les autorités nous invitent à toujours plus de vigilance et de sécurisation pour les agents et le public.Nos établissements publics, mairie et mairies annexes accueillent régulièrement des administrés et notamment des personnes fragiles.Afin de limiter les fortes affluences, de nouvelles conditions d’accueil sont mises en place à compter du lundi 7 septembre : les services vous accueilleront uniquement sur rendez-vous.Contactez-nous par téléphone au 0262 34 80 03