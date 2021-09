Rubrique sponsorisée Accueil des étudiants internationaux à l’Université de la Réunion

Ce vendredi 10 septembre au campus du Moufia s’est déroulé l’accueil des étudiants internationaux en présence de la Présidente de Région Huguette BELLO, du Conseiller Régional, Wilfrid BERTIL, du Président du Département de La Réunion, Cyril MELCHIOR, de la maire de Saint-Denis, Ericka BAREIGTS, du Président de l’Université, Frédéric MIRANVILLE, du Député, David LORION, du Député Européen, Stéphane BIJOUX, de la Rectrice de l’Académie, Chantal MANÈS-BONNISSEAU, du Préfet de La Réunion, Jacques BILLANT et du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, chargé des Affaires européennes, Clément BEAUNE. Par La Région Réunion - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 10:00

Cette année, une centaine d’étudiants internationaux ont fait leur rentrée à l’université de La Réunion dans le cadre du programme d‘échange ERASMUS. Ce ne sont pas moins de 60 nationalités différentes représentées.



"Je suis fière de vous rencontrer dans l’amphithéâtre Thérésien Cadet, l’un des plus talentueux professeurs botanistes de l’Université. C’est un Réunionnais, issue d’une classe démunie, l’exemple même de la méritocratie.

La Région Réunion est à vos côtés. La collectivité place la formation de la jeunesse et l’ouverture au monde au coeur de ses priorités.

Le Programme Erasmus a été pensé et imaginé par l’Union Européenne. _ Recevoir les étudiants du monde est une fierté pour La Réunion. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Sachez que vous êtes ici chez vous. La Réunion est une terre d’Europe. Notre île est petite par la taille mais elle est grande par le coeur.

Cette année, 2063 Réunionnais ont quitté l’île pour continuer leurs études ailleurs. L’ouverture au monde doit pouvoir se faire tout proche de nous. Renouer ainsi des liens avec nos pays de peuplement. Nous militons pour la mise en oeuvre d’un Erasmus océan Indien."

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion



Publicité Publicité