Accueil de Loisirs : ouverture des inscriptions pour le second semestre

La Ville de Saint-Leu vous informe que les inscriptions pour le second semestre 2023 se dérouleront du 1er mars au 28 avril 2023.

Centres de Loisirs Sans Hébergement : dates de fonctionnement du 17 juillet au 04 août 2023

Activités « Mercredi Jeunesse » : dates de fonctionnement du 23 août au 13 décembre 2023 (hors vacances scolaires et jours fériés), à la Pointe des Châteaux et à Piton Secteur Chaloupe-Plate

En raison de travaux dans les écoles du Plate et de la Chaloupe, le centre aéré de Juillet-Août se déroulera exceptionnellement dans l’école des Camélias. Des bus gratuits seront mis à disposition dans ce secteur.



3 possibilités pour s’inscrire Totalement en ligne sur votre espace personnel du portail citoyen (1er au 31 mars 2023) : https://www.espace-citoyens.net/saintleu/espace-citoyens/

En déposant le dossier préalablement téléchargé sur l’espace personnel au service Enfance jeunesse ou par envoi au mail suivant : service-ej@mairie-saintleu.fr (jusqu’au 28 avril 2023)

Nouveauté cette année : le Service Enfance / Jeunesse tiendra des permanences pour les inscriptions et/ou validation des dossiers à la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville de Saint-Leu : les 03 ; 05 ; 10 ; 12 et 31 mai 2023 de 8h à 15h30. Validation du dossier d’inscription

Pièces obligatoires pour valider votre dossier

– Photocopie des vaccins

– Photocopie du PAI

– Photocopie du protocole panier repas

– Photocopie de l’attestation A.E.E.H de la CAF ou notification de la MDPH

– Photocopie du jugement de séparation ou de divorce

– Photocopie du livret de famille

– Photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois

– Photocopie attestation CAF avec le QF de moins de 3 mois

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.



Modalités de paiement

Le règlement est à effectuer dès réception de la facture. La facture sera disponible sur l’espace personnel en cas d’inscription en ligne, ou le cas échéant transmise par courrier ou par mail aux familles.

Possibilité de paiement en plusieurs fois : 3 fois pour les centres aérés et 4 fois pour les mercredi jeunesse.

Le paiement peut s’effectuer en ligne via le portail citoyen ou directement auprès de la Régie multi-services en Mairie de Saint-Leu (de 8h à 15h30 du lundi au jeudi et de 8h à 14h30 le vendredi).

Pour le règlement, deux permanences sont organisées : Secteur de la Chaloupe : Maison France Services de la Chaloupe, le mardi 09 mai 2023 de 08h à 15h30

Secteur du Plate : Maison France Services du Plate, le jeudi 11 mai 2023 de 08h à 15h30 Grille tarifaire



Les adresses des centres de loisirs de Saint-Leu Centre de loisirs de l’Étang

783 bis chemin Dubuisson



Centre de loisirs de la Pointe des Châteaux

46 Rue Georges Pompidou

Centre de loisirs de Piton Saint-Leu

7 chemin Joseph Oulia



Centre de loisirs de La Chaloupe

