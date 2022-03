Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Accueil de Loisirs : ouverture des inscriptions pour le second semestre 2022



La Ville de Saint-Leu vous informe que les inscriptions pour le second semestre 2022 se dérouleront du 04 au 15 avril 2022. Centres de Loisirs Sans Hébergement : dates de fonctionnement du 18 juillet au 05 août 2022.

Activités « Mercredi Jeunesse » : dates de fonctionnement du 24 août au 14 décembre 2022 (hors vacances scolaires et jours fériés), à la Pointe des Châteaux et à Piton 3 possibilités pour s’inscrire Totalement en ligne sur votre espace personnel du portail citoyen (du 04 au 15 avril 2022) : https://www.espace-citoyens.net/saintleu/espace-citoyens/

En déposant le dossier préalablement téléchargé sur l’espace personnel au service Enfance jeunesse ou par envoi au mail suivant service-ej@mairie-saintleu.fr (du 4 au 22 avril 2022)

Par téléphone, au 0692 25 62 08 ou au 0692 07 18 50, de 8h à 16h (du 4 au 22 avril 2022) Validation du dossier d’inscription

Pièces obligatoires pour valider votre dossier Certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses vaccinations

Photocopie du PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

Photocopie du jugement de séparation ou de divorce

Photocopie du livret de famille

Photocopie d’un justificatif d’adresse de moins de 3 mois

Photocopie attestation CAF avec le Quotient Familial de moins de 3 mois Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Modalités de paiement Le règlement est à effectuer dès réception de la facture. La facture sera disponible sur l’espace personnel en cas d’inscription en ligne, ou le cas échéant transmise par courrier ou par mail aux familles.

Possibilité de paiement en plusieurs fois : 3 fois pour les centres aérés et 4 fois pour les mercredi jeunesse.

Le paiement peut s’effectuer en ligne via le portail citoyen ou directement auprès la Régie multi-services en Mairie de Saint-Leu (de 8h à 15h30 du lundi au jeudi et de 8h à 14h30 le vendredi).

Deux permanences sont par ailleurs organisées : Secteur de la Chaloupe : Mairie annexe de la Chaloupe le jeudi 12 mai de 8h à 15h30

Grille tarifaire





